Campagnac Aveyron Campagnac Rendez-vous à 21h à la salle des Fêtes de St Saturnin de Lenne. Quine organisé par la Maison des Savoir-Faire. Venez tenter votre chance! De nombreux lots à gagner au cours de ce quine sans ordinateur ! Rendez-vous à 21h à la salle des Fêtes de St Saturnin de Lenne. Quine organisé par la Maison des Savoir-Faire. Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

