Marché Créole du Festival Martinique Gourmande Grand Quai du Port de Montreal, 15 septembre 2023, Montréal.

Marché Créole du Festival Martinique Gourmande 15 – 17 septembre Grand Quai du Port de Montreal

Entrée libre

Festival Martinique Gourmande Evènement culinaire mettant en valeur la gastronomie martiniquaise avec la coopération de chefs martiniquais et québécois. En 2023 l’innovation sera le nouvel ingrédient handicap moteur mi

Grand Quai du Port de Montreal 200 rue de la Commune Ouest H2Y4B2 Le Sud-Ouest Montréal H2Y 4B2 Agglomération de Montréal Québec

FESTIVAL MARTINIQUE GOURMANDE 2023

16ème édition

Thème : de la Tradition, à l’Innovation !

Le Festival Martinique Gourmande est un évènement culinaire qui a pour objectif de valoriser la diversité de la gastronomie française au Québec. Le Festival s’articule autour de différents évènements, permettant à des chefs et commis de Martinique et du Québec de travailler ensemble :

Restaurants participants au Québec

Conférences de Presse à Québec, Montréal et Ottawa

Présentation Destination aux agents de voyages et Tour Operators de Québec, Montréal et Ottawa

Masterclass

Compétition de mixologie autour de l’unique rhum AOC au monde

Marché Créole : dégustations et vente de spécialités emblématiques de la Martinique concoctées par des chefs renommés, ateliers de cuisine, de composition florale, tournoi de dominos, cours de zouk, groupe de carnaval, et bien d’autres suprises.

Le Festival Martinique Gourmande intègre déjà un volet solidaire par la distribution de milliers de repas martiniquais aux banques alimentaires du Québec avec les Cuisines Solidaires de la Tablée des Chefs, ainsi qu’un volet caritatif par la donation des fonds récoltés par la vente des repas des chefs à des associations de Martinique, ainsi qu’à l’ITHQ à Montréal.

Le point d’orgue du Festival Martinique Gourmande est le Marché Créole qui permet au plus grand nombre de savourer la gastronomie martiniquaise cuisinée par des chefs et commis martiniquais et québécois et de découvrir au travers d’animations la culture, notamment par l’appel d’un tambour autochtone répondant à l’appel d’un tambour bèlè lors de l’inauguration.

Le Festival a pour ambition en 2023 d’innover par la création d’un volet axé sur la coopération entre des chefs, des enseignants et des étudiants de Martinique et du Québec afin de renforcer les passerelles créatrices de valeurs académiques, économiques et touristiques entre nos deux territoires.

Pour ce faire, l’ITHQ est pressenti comme partenaire du Comité Martiniquais du Tourisme.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-18T00:00:00+02:00

Comité Martiniquais du Tourisme