Grand prix Vallée de la Dordogne évènement national de la pêche Souillac, dimanche 16 juin 2024.

Top départ ! suite au succés de la première édition de l’évènement nation de la pêche en kayak sur la Dordogne organisé par l’AAPPMA de Souillac

Descente en Kayaks ou en Canoës ( mise à disposition gratuite ) d’une des plus belle partie de la Dordogne Lotoise sur 15 Km en pêche au leurres.

Les inscriptions sont ouvertes, limitées par le nombres de participants et pris dans l’ordre de réception du dossier.

Demandez votre dossier d’inscription au 06 11 38 15 35 ou matosevic.luc@wanadoo.fr

A gagner un voyage en Irlande, 2 Kayaks, Float tube, Canne …

Infos et Inscriptions obligaoire avec points de rendez-vous en fonction des niveaux et de l’activité pratiquée .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16

fin : 2024-06-16

Souillac 46200 Lot Occitanie

