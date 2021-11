Cieurac Cieurac Cieurac, Lot Grand Prix Solidaire à Karthors Cieurac Cieurac Catégories d’évènement: Cieurac

Cieurac Lot Cieurac Il reste encore 25 places disponibles pour concourir. Ouvert à tous dès 12 ans. Grand Prix de 48€/personne, 25€ reversés au refuge par participant (dans la limite de 36 participants). Au programme : un Grand Prix de 30 minutes

->10 min. d’essais libres

->10 min. d’essais chronométrés

->10 min. de course

->Podium Inscrivez-vous par téléphone directement auprès de KARTHORS au 05 65 24 53 55 ou par email : contact@karthors.fr

Alors rendez-vous à Karthors dimanche 07/11 dès 9h30. Les chiens comptent sur vous ! Karthors organise un grand prix solidaire au profit du Refuge Canin Lotois le dimanche matin du 07 novembre 2021.

L’argent récoltée servira à prodiguer des soins spécifiques et coûteux à certains chiens à l’adoption.

Alors rendez-vous à Karthors dimanche 07/11 dès 9h30. Les chiens comptent sur vous ! ©karthors

