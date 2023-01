GRAND PRIX RÉTRO Le Puy-Notre-Dame, 29 juillet 2023, Le Puy-Notre-Dame Le Puy-Notre-Dame.

GRAND PRIX RÉTRO

1 rue de la Mairie Le Puy-Notre-Dame Maine-et-Loire

2023-07-29 – 2023-07-29

Le Puy-Notre-Dame

Maine-et-Loire

Le Puy-Notre-Dame

Sur un circuit fermé de 1,5 km, aménagé pour la circonstance au cœur du village, ces véhicules d’avant-guerre expriment leurs puissances à grand renfort de décibels, dans un affrontement amical. Paddock, restauration et produits du terroir se réunissent près du Parc de la Mairie. De quoi rapprocher public et pilotes, et ravir les passionnés, puisqu’une large place est faite aux spectateurs à l’intérieur même du circuit.

On roule des mécaniques au Puy-Notre-Dame ! Plus de 160 véhicules d’avant-guerre en démonstration dans les rues du village : Bugatti, Fiat, Amilcar, Tricyclecars, side-cars et motos, concert anniversaire, bourse d’échange…

contact@grandprixretro-puynotredame.com https://www.grandprixretro-puynotredame.com/

Le Puy-Notre-Dame

dernière mise à jour : 2023-01-25 par