GRAND PRIX RÉTRO AU PUY-NOTRE-DAME Le Puy-Notre-Dame, 29 juillet 2022, Le Puy-Notre-Dame.

GRAND PRIX RÉTRO AU PUY-NOTRE-DAME Le Puy-Notre-Dame

2022-07-29 – 2022-07-29

Le Puy-Notre-Dame Maine-et-Loire Le Puy-Notre-Dame

À l’occasion de cette 25ème édition, l’association du Grand Prix Rétro du Puy Notre-Dame organise, le vendredi 29 juillet, un concert en plein air. Les démonstrations de véhicules anciens (antérieurs à 1950), cyclecar, tricyclecar, motos et side-car, sur parcours fermé au cœur du village du Puy Notre-Dame, se déroulent le samedi 30 juillet, en nocturne, de 18h à minuit et le dimanche 31 juillet de 10h30 à 19h. Une bourse d’échanges est également organisée, dans le parc de la mairie, le samedi et le dimanche. Enfin, le dimanche, en matinée, le rosier Grand Prix Rétro créé avec les Chemins de la Rose à Doué-en-Anjou, sera officiellement baptisé.

Démonstrations de véhicules anciens (antérieurs à 1950) sur parcours fermé au cœur du village du Puy-Notre-Dame.

contact@grandprixretro-puynotredame.com https://www.grandprixretro-puynotredame.com/

