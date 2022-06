GRAND PRIX MARTIAL MOUROT – CONCOURS DE SAUT À SKI Ventron Ventron Catégories d’évènement: Ventron

Vosges

GRAND PRIX MARTIAL MOUROT – CONCOURS DE SAUT À SKI Ventron, 23 juillet 2022, Ventron. GRAND PRIX MARTIAL MOUROT – CONCOURS DE SAUT À SKI

Tremplin Maurice Bailly Ventron Vosges

2022-07-23 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-23 18:30:00 18:30:00 Ventron

Vosges Ventron GRAND PRIX MARTIAL MOUROT – CONCOURS DE SAUT À SKI

Concours de saut à ski national pour les catégories U13, U11 et plus jeunes. Ce concours s’inscrit dans la tournée de saut à ski des Vosges. Programme de la journée : 10h-11h30 : entrainement libre. 13h-14h : entrainement libre.15h : saut d’essai officiel. 16h : 1er saut de concours.17h : 2ème saut de concours. 18h : palmarès. Buvette, restauration (crêpes, pâtisseries) et tombola sur place. usventron@gmail.com +33 3 55 23 28 11 Ventron

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Ventron, Vosges Autres Lieu Ventron Adresse Tremplin Maurice Bailly Ventron Vosges Ville Ventron lieuville Ventron Departement Vosges

Ventron Ventron Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ventron/

GRAND PRIX MARTIAL MOUROT – CONCOURS DE SAUT À SKI Ventron 2022-07-23 was last modified: by GRAND PRIX MARTIAL MOUROT – CONCOURS DE SAUT À SKI Ventron Ventron 23 juillet 2022 Tremplin Maurice Bailly Ventron Vosges

Ventron Vosges