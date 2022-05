Grand Prix Karting Plus à Belmont Belmont-sur-Rance Belmont-sur-Rance Catégorie d’évènement: Belmont-sur-Rance

Grand Prix Karting Plus à Belmont Belmont-sur-Rance, 27 mars 2022, Belmont-sur-Rance. Grand Prix Karting Plus à Belmont le Clapayrol Belmont-sur-Rance

2022-03-27 – 2022-03-27

le Clapayrol Belmont-sur-Rance Aveyron EUR Belmont-sur-Rance Le Grand Prix du Karting PLus Belmont est ouvert à tous, même débutant, à partir de 14 ans !

10 min essais libres

10 min essais chrono

10 min finale

15 min super finale Grand prix de Karting ouvert à tous (même aux débutants). kartingplusbelmont@gmail.com http://www.kartingplus.com/ Le Grand Prix du Karting PLus Belmont est ouvert à tous, même débutant, à partir de 14 ans !

10 min essais libres

10 min essais chrono

10 min finale

15 min super finale Office de Tourisme Rougier d’Aveyron Sud

le Clapayrol Belmont-sur-Rance

dernière mise à jour : 2022-02-04 par Office de Tourisme Rougier d’Aveyron Sud

Détails Catégorie d’évènement: Belmont-sur-Rance Autres Lieu Belmont-sur-Rance Adresse le Clapayrol Ville Belmont-sur-Rance lieuville le Clapayrol Belmont-sur-Rance

Grand Prix Karting Plus à Belmont Belmont-sur-Rance 2022-03-27 was last modified: by Grand Prix Karting Plus à Belmont Belmont-sur-Rance Belmont-sur-Rance 27 mars 2022

Belmont-sur-Rance