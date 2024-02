Grand Prix Karting Plus à Belmont Belmont-sur-Rance, dimanche 7 juillet 2024.

Grand prix de Karting 2024 ouvert à tous (même aux débutants).

C’est reparti pour une nouvelle saison et donc un nouveau Grand Prix au Karting Plus de Belmont/Rance.

7 dates à ne pas manquer seul, entre amis ou en famille pour venir s’amuser, et faire le plein de plaisirs et de sensations

7 dates pour fouler le podium

7 dates pour remettre sa place en jeu à chaque fois

AUCUNE élimination en cours de route !

Le Grand Prix du Karting PLus Belmont est ouvert à tous, même débutant, à partir de 14 ans !

10 min essais libres

10 min essais chrono

10 min finale

15 min super finale80 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07

fin : 2024-07-07

le Clapayrol

Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie kartingplusbelmont@gmail.com

