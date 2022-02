Grand Prix historique Le Castellet Le Castellet Catégories d’évènement: Le Castellet

Le Castellet Var Le Castellet DU 17 AU 19 JUIN 2022 LE GRAND PRIX DE FRANCE HISTORIQUE

DU 17 AU 19 JUIN 2022 LE GRAND PRIX DE FRANCE HISTORIQUE

Fidèle à sa thématique première, le Grand Prix de France Historique 2022 se chargera de revisiter l'histoire de la F1 et des différentes catégories monoplaces au travers de multiples courses.

