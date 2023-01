GRAND PRIX FRANCE DE CHAR À VOILE Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

GRAND PRIX FRANCE DE CHAR À VOILE Saint-Brevin-les-Pins, 11 mars 2023, Saint-Brevin-les-Pins . GRAND PRIX FRANCE DE CHAR À VOILE Plage de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Compétition de char à voilé comptant pour le championnat de France. clubbrevinoischarvoile@gmail.com +33 6 10 36 10 75 http://cbcv.eu/ Saint-Brevin-les-Pins

