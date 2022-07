Grand Prix Formula 1 Le Castellet Le Castellet Catégories d’évènement: Le Castellet

2022-07-22 – 2022-07-24

Var Le Castellet C’est certainement l’évènement le plus attendu de 2022 par les fans français de sport automobile. La catégorie reine de la monoplace revient sur le Circuit Paul Ricard pour une nouvelle édition de la Summer Race ! circuit@circuitpaulricard.com +33 4 94 98 36 66 Circuit Paul Ricard 2760 Route des Hauts du Camp Le Castellet

