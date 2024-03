Grand Prix du Ried, course de motos anciennes Bœsenbiesen, samedi 5 octobre 2024.

Course de motos anciennes. concert le samedi soir.

Course de régularité de motos anciennes, par catégorie d’âge et de cylindrée, organisée par le Moto Club du Ried MC-Ried.

Samedi 13h manche d’essai, concert live

Dimanche 7h-19h courses chronométrées. Circuit de 3.5 km sur routes publics fermées pour l’occasion, traversant les villages de Boesenbiesen et Schwobsheim. Samedi soir, concert rock avec le groupe The Doctors et tartes flambées proposés par les Associations locales. Restauration et boissons assurés tout le week-end. Paddock au niveau de l’abri communal aux 4 vents, à proximité de la salle des fêtes de Boesenbiesen, permettant de rencontrer les pilotes et admirer leur moto, dont certaines sont exceptionnelles. EUR.

D 705

Bœsenbiesen 67390 Bas-Rhin Grand Est danielchantal.braun@wanadoo.fr

