Le Grand Prix du Golf de Lacanau aura lieu les 17 et 18 septembre 2022. Le samedi 17 septembre et le dimanche 18 septembre se tiendra le Grand Prix de Lacanau (Compétition Fédérale) sur le parcours de l'Ardilouse suivant une formule stroke play. Cette compétition est ouverte aux joueurs possédant le droit de jeu fédéral et selon leur index. Garden Golf De Lacanau, Lacanau-Océan, France

