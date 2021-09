Nevers Nevers Nevers, Nièvre Grand Prix du Canoë Club Nivernais Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Grand Prix du Canoë Club Nivernais Nevers, 25 septembre 2021, Nevers. Grand Prix du Canoë Club Nivernais 2021-09-25 – 2021-09-25

Nevers Nièvre Grand prix du Canoë Club Nivernais, 6ème édition au port de la Jonction à NEVERS.

Grand prix des 90 ans du club.

– Coupe des Jeunes de 11h à 15h

– Challenges inter-entreprises de 15h à 21h

Sur place : jeux et activités pour enfants, buvette, restauration, démonstrations, animations…

Infos au 06.79.62.76.27

