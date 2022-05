Grand prix du Band – Course de Karriguels Henvic, 3 juillet 2022, Henvic.

Rue du Moulin du Band Moulin du Band Henvic

2022-07-03 10:00:00 – 2022-07-03 19:00:00

Henvic Finistère Henvic

Participez à la cinquième édition du Grand prix du Band, organisée par l’association ACKH (Association des constructeurs de karriguels de Henvic) ! nLe défi est de construire votre propre bolide sans moteur et de négocier avec agilité les virages du parcours, qui comprend une descente de 800 mètres ! a vous de réaliser le meilleur chronomètre ! nComme le dit Daniel Guyomarc’h, responsable technique de l’association : n Pour participer, il suffit de récupérer quatre roues, de les fixer sur un châssis, y ajouter un volant, des freins, se munir de gants et d’un casque, et il ne restera plus aux pilotes qu’à dévaler la pente du Band ! Un contrôle technique aura lieu le matin avant les essais Cette année, vous pourrez concourir dans trois catégories : n- Celle des moins de 16 ans n- Celle des adultes n- Nouveauté cette année : la catégorie des plus de 55 ans ! Ne tardez plus à vous inscrire en contactant l’association ACKH, sur leur page Facebook ou par mail/téléphone (ci-dessous) Une petite restauration sera disponible sur place.

ackh29670@gmail.com +33 6 18 06 65 38 https://www.facebook.com/ACKH29670

Rue du Moulin du Band Moulin du Band Henvic

