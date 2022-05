Grand prix de tennis de la ville de Néris-les-Bains Néris-les-Bains Catégories d’évènement: Allier

Néris-les-Bains

Grand prix de tennis de la ville de Néris-les-Bains, 26 juin 2022, Néris-les-Bains. Grand prix de tennis de la ville de Néris-les-Bains avenue Marx Dormoy Court de tennis en plein air Néris-les-Bains

2022-06-26 – 2022-07-14 avenue Marx Dormoy Court de tennis en plein air

Néris-les-Bains 03310 Néris-les-Bains Organisé par l’AS Néris Tennis. micalber03@gmail.com +33 6 65 49 57 37 http://www.club.quomodo.com/asneris_tennis avenue Marx Dormoy Court de tennis en plein air Néris-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-05-05 par Office de Tourisme Intercommunal de Néris-les-Bains

Détails Catégories d’évènement: Allier, Néris-les-Bains Autres Lieu Néris-les-Bains Adresse avenue Marx Dormoy Court de tennis en plein air Ville Néris-les-Bains lieuville avenue Marx Dormoy Court de tennis en plein air Néris-les-Bains Departement Allier

Néris-les-Bains Néris-les-Bains Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neris-les-bains/

Grand prix de tennis de la ville de Néris-les-Bains 2022-06-26 was last modified: by Grand prix de tennis de la ville de Néris-les-Bains Néris-les-Bains 26 juin 2022

Néris-les-Bains Allier