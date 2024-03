Grand prix de peinture de la Ville d’Istres Chemin De Tivoli Istres, vendredi 20 septembre 2024.

Grand prix de peinture de la Ville d’Istres Chemin De Tivoli Istres Bouches-du-Rhône

Le Grand Prix Peinture de la ville d’Istres réunit artistes amateurs, émergents et confirmés autour d’une passion et de défis communs.

Ainsi de nombreux participants, Istréens et de toutes les régions de France sont attendus sur un thème singulier afin de réaliser un travail artistique sur une toile libre (150×110 cm) fournie gratuitement par la ville.



| EDITION 2023 > « LE DEFI »



Les 50 toiles seront présentées au public du mardi 21 au dimanche 26 novembre à l’intérieur de la chapelle Saint-Sulpice



– Ouverture du vote du Prix du Public du mardi 21 au vendredi 24 novembre de 9h à 12h et de 14h à 18h, ainsi que le samedi 25 novembre de 10h à 19h non stop

– Remise des Prix le dimanche 26 novembre à 11h30 Ouverture au public de 10h à 18h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-20

fin : 2024-09-22

Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Grand prix de peinture de la Ville d’Istres Istres a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de Tourisme d’Istres