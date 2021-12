Grand Prix de Pau Historique Pau, 20 mai 2022, Pau.

Grand Prix de Pau Historique Pau

2022-05-20 – 2022-05-22

Pau Pyrénées-Atlantiques

Événement incontournable de sud ouest et du sport automobile en général, la plus ancienne course en ville de France bénéficie d’un engouement populaire sans commune mesure. La ville de Pau se transforme en cité de l’automobile, animations et shows à l’appui… C’est tout un territoire qui se mobilise et se tient sur la ligne de départ !

*Pgr en attente

+33 5 59 90 29 09

