Grand prix de Mouthe 2023 – course de ski de fond Mouthe Mouthe Mouthe Catégories d’Évènement: Doubs

Mouthe

Grand prix de Mouthe 2023 – course de ski de fond Mouthe, 21 janvier 2023, Mouthe Mouthe. Grand prix de Mouthe 2023 – course de ski de fond Chez Liadet Mouthe Doubs

2023-01-21 09:00:00 – 2023-01-21 14:00:00 Mouthe

Doubs Mouthe Course individuelle style classic pour les catégories de U15 à sénior et des parcours techniques individuels pour les catégories U9 à U13.

Cet évènement aura lieu Chez Liadet

9h15 : Premier départ

13h30 : remise des prix.

Buvette et restauration sur place ardiet@wanadoo.fr Mouthe

dernière mise à jour : 2023-05-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Mouthe Autres Lieu Mouthe Adresse Chez Liadet Mouthe Doubs Ville Mouthe Mouthe lieuville Mouthe Departement Doubs

Mouthe Mouthe Mouthe Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mouthe-mouthe/

Grand prix de Mouthe 2023 – course de ski de fond Mouthe 2023-01-21 was last modified: by Grand prix de Mouthe 2023 – course de ski de fond Mouthe Mouthe 21 janvier 2023 Chez Liadet Mouthe Doubs Doubs Mouthe Mouthe, Doubs

Mouthe Mouthe Doubs