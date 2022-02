Grand prix de la Chapellerie Chazelles-sur-Lyon Chazelles-sur-Lyon Catégories d’évènement: Chazelles-sur-Lyon

Loire

Grand prix de la Chapellerie Chazelles-sur-Lyon, 11 juin 2022, Chazelles-sur-Lyon. Grand prix de la Chapellerie Stade Stabilisé Place de la Poterne Chazelles-sur-Lyon

2022-06-11 – 2022-06-12 Stade Stabilisé Place de la Poterne

Chazelles-sur-Lyon Loire Chazelles-sur-Lyon Loire 72ème Grand Prix bouliste en doubles aslchazellesviricelles@gmail.com +33 6 78 62 12 16 Stade Stabilisé Place de la Poterne Chazelles-sur-Lyon

