Grand Prix de la Chanson Alès-Cévennes-Camargue 2021-07-02 – 2021-07-02

Alès Gard La programmation 2021 comprend plusieurs étapes éliminatoires dans différentes villes et villages du 02 juillet au 27 août dont 2 demi-finales et la finale à Alès. Programmation : Spectacles gratuit – à partir de 21h – 02 juillet à St Hilaire de Brethmas, – 07 juillet à Salindres, – 09 juillet à St Ambroix, – 10 juillet à Générargues, – 12 juillet aux Salles du Gardon, – 13 juillet à St Julien les Rosiers, – 17 juillet à Laval Pradel, – 21 juillet à St Césaire de Gauzignan, – 22 juillet à St Privat des Vieux, – 27 juillet à Boisset et Gaujac, – 29 juillet à St Etienne Vallée Française, – 30 juillet à Anduze, – 31 juillet à St André de Valborgne, – 04 août à St Cristol lez Alès, – 10 août à Aigues-Mortes, – 12 août à Chamborigaud,- 14 août à Ste Cécile d’Andorge, – 20 août à St Martin de Valgagues, Demi-Finales : – 21 août à La Grand Combe, – 23 août à St Jean du Gard. Finale : – 27 août à Alès aux Arènes du Tempéras. Droits libres dernière mise à jour : 2021-06-25 par

