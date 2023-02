Grand Prix de France de Rock Acrobatique Rue Charles Démia Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse Destinations - Office de tourisme Bourg-en-Bresse Catégories d’Évènement: Ain

Ain Bourg-en-Bresse Ain EUR Plus de 250 danseurs venus de toute la France pour se challenger dans différentes disciplines : rock au sol, sauté jusqu’au plus spectaculaire : le rock acrobatique, en passant par les formations synchronisées, et le boogie-woogie ! diams.helene@orange.fr +33 6 82 35 13 15 Rue Charles Démia Gymnase Saint-Roch Bourg-en-Bresse

