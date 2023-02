GRAND PRIX DE FORMULE 1 – SAISON 2023 CIRCUIT DE BAKOU BAKOU Catégories d’Évènement: 9VF3+577

Bakou

28-29-30 AVRIL 2023 Attention, votre billet ne donne pas accès au GP. Votre billet définitif sera envoyé par e-mail dans la semaine précédant le GP.

La saisie de votre adresse e-mail et d’un numéro de téléphone est de ce fait OBLIGATOIRE lors de la réservation.

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan au Circuit de Bakou est un rendez-vous très attendu du championnat du monde de Formule 1, depuis son inauguration en 2017. Cette année encore, les meilleurs pilotes et écuries du monde s’affronteront pour tenter de remporter la victoire finale et prendre un avantage crucial au classement.

IMPORTANT

Les prix comprennent :

– frais d’agence inclus

– frais de gestion inclus

– frais de location inclus

Le billet d’accès direct au circuit, ne comprenant pas les frais détaillés ci-dessus, aura une valeur faciale différente du billet acheté dans notre réseau.



Les horaires exacts du programme du Grand Prix seront connus environ 3 à 4 semaines avant. Il est de la responsabilité du spectateur de vérifier cette information publique. CATEGORIES :

Catégorie 1 : Accès 3 jours – Tribune Absheron A/C/D/E

Catégorie 2 : Accès 3 jours – Tribune Azneft ou Icheri Sheher

Catégorie 3 : Accès 3 jours – Tribune Sahil ou Mugham

Catégorie 4 : Accès 3 jours – Tribune Khazar ou Bulvar

Catégorie 5 : Accès 3 jours – Tribune Filarmoniya

Catégorie 6 : Accès 3 jours – Admission générale (zones en placement libre) Téléphone d’assistance : 0034 600 042 580 .249.0 EUR249.0. Votre billet est ici

