GRAND PRIX DE FOND DE CHAMONIX Chamonix-Mont-Blanc, 23 janvier 2022, Chamonix-Mont-Blanc.

2022-01-23 09:00:00 09:00:00 – 2022-01-23 13:00:00 13:00:00

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Compétition de ski de fond ouverte de la catégorie U12 aux séniors.

Style « Libre » à partir des U15 jusqu’aux séniors – Biathlon pour les U12 ; U13 et U14 avec tir à 10m

9h : U15 jusqu’à séniors

club@chamonixsport.com +33 4 50 53 11 57 https://chamonixsport.com/

