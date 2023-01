Grand prix de caisses à savon : CHALLUY Nevers Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

2023-10-01 10:00:00 – 2023-10-01 19:00:00

Nièvre Nevers Troisième manche à CHALLUY, centre bourg le dimanche 1 octobre.

Les courses auront lieu lors de la Fête du Sabot de 10h à 19h.

Inscritpion dès le 09/01 au 01/09 inclus. Tarif : 10€. Interdit aux moins de 16 ans.

Evénement organisé par l’ISAT. Nevers

