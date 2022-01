Grand Prix Cycliste du Pays d’Aix Aix-en-Provence, 19 février 2022, Aix-en-Provence.

Grand Prix Cycliste du Pays d’Aix Aix-en-Provence

2022-02-19 11:30:00 11:30:00 – 2022-02-19

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

L’épreuve organisée par l’Amical Vélo Club d’Aix-en-Provence (AVCA) fait le plein d’engagés ! Plus de 180 coureurs qui sont attendus sur le circuit de Puyricard sur une distance de 138Km (4 tours de 34,5 km)



9h, Permanence de départ, Accueil des DS et équipes David Swan

10h, Présentation et Signature des équipes au podium suivant un ordre de passage préétabli / Réunion des Signaleurs en Poste fixe sur le Parcours de 22 km à effectuer 6 fois.

Responsable : Patrick CHIARONI – David SOUCASSE

10h30, réunion des Pilotes (Motos et Voitures) Resp : Richard GRIZEL

11h15, appel des coureurs

11h30, départ fictif – Boulevard de Palerme

11h40, départ réel arrêté ou lancé à l’intersection D14-D14b.

13h, réunion des Signaleurs en Poste fixe sur le parcours Final de 4 km , hors circuit , pour rejoindre l’arrivée –

Responsable : David SOUCASSE

Entre 14H45 -15h15 – Arrivée Prévue Bvd de Palerme.

C’est une des premières courses Élite de la saison.

https://www.avcaix.com/

Aix-en-Provence

