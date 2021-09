Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Grand prix cycliste de Pau Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Grand prix cycliste de Pau Pau, 4 septembre 2021, Pau. Grand prix cycliste de Pau 2021-09-04 18:00:00 – 2021-09-04 23:00:00 allée Anna de Noailles Palais Beaumont

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 7ème édition du Grand Prix Cycliste de Pau qui se déroulera le samedi 4 septembre dans la soirée autour du palais Beaumont. La buvette sera en place pour désaltérer les supporters et les spectateurs. 7ème édition du Grand Prix Cycliste de Pau qui se déroulera le samedi 4 septembre dans la soirée autour du palais Beaumont. La buvette sera en place pour désaltérer les supporters et les spectateurs. +33 6 27 06 07 42 7ème édition du Grand Prix Cycliste de Pau qui se déroulera le samedi 4 septembre dans la soirée autour du palais Beaumont. La buvette sera en place pour désaltérer les supporters et les spectateurs. velo club pau dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse allée Anna de Noailles Palais Beaumont Ville Pau lieuville 43.29437#-0.36174