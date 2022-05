Grand Prix cycliste de la Croix aux Merles Saint-Cast-le-Guildo, 15 mai 2022, Saint-Cast-le-Guildo.

Grand Prix cycliste de la Croix aux Merles Saint-Cast-le-Guildo

2022-05-15 – 2022-05-15

Saint-Cast-le-Guildo Côtes d’Armor

13h30 : course pass’ cycliste

15h30 : courses seniors 2ème et 3ème catégories et juniors.

Buvette, galettes saucisses, crêpes

+33 2 96 41 20 08

Saint-Cast-le-Guildo

