Marché hebdomadaire de Solre-le-Château Grand Place, 1 janvier 2023, Solre-le-Château.

Vos commerçants, producteurs vous attendent au pied du clocher penché, à deux pas de la Belgique..

2023-01-01 à 08:30:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Grand Place

Solre-le-Château 59740 Nord Hauts-de-France



Your shopkeepers and producers are waiting for you at the foot of the leaning bell tower, a stone’s throw from Belgium.

Sus comerciantes y productores le esperan al pie del campanario inclinado, a un paso de Bélgica.

Ihre Händler, Produzenten erwarten Sie am Fuße des schiefen Kirchturms, nur wenige Schritte von Belgien entfernt.

Mise à jour le 2022-06-04 par Office de Tourisme de l’Avesnois