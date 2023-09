Les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes à Roubaix Grand Place, Roubaix Roubaix, 6 octobre 2023, Roubaix.

Les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes à Roubaix 6 – 8 octobre Grand Place, Roubaix Entrée libre

Les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes, rendez-vous artistique proposé par le Département du Nord, met à l’honneur les arts plastiques et visuels.

Près d’un millier d’artistes, professionnels et amateurs, se mobilisent chaque année en octobre pour faire de cet évènement culturel un moment inédit, riche en découvertes humaines et artistiques, dans des lieux surprenants, parfois insolites, toujours propices aux échanges et à la convivialité.

Peintres, illustrateurs, sculpteurs, photographes, vidéastes, performeurs, graveurs, céramistes et bien d’autres invitent le public dans l’intimité de leur espace de création, à échanger sur leurs œuvres, leurs techniques et leurs sources d’inspiration.

À Roubaix une vingtaine d’artistes et ateliers collectifs vous ouvrent leurs portes le temps d’un weekend !

→ Voir le programme de Roubaix – Tourcoing

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T18:00:00+02:00 – 2023-10-06T22:00:00+02:00

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

art artiste

POAA – Département Nord