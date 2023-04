Marché de Printemps Roubaix 2023 Grand Place, Roubaix, 30 avril 2023, Roubaix.

Marché de Printemps Roubaix 2023 Dimanche 30 avril, 10h00 Grand Place, Roubaix

Le Marché de Printemps Roubaix revient sur la Grand Place le dimanche 30 avril 2023, de 10h à 18h.

Toute la journée, retrouvez des horticulteurs, pépiniéristes, artisans locaux et restaurateurs prêts à vous accueillir dans la joie et la bonne humeur !

Plantes en pots, plants, plantes d’intérieur, fleurs séchées … le Marché de Printemps Roubaix est l’occasion idéale pour agrémenter votre jardin, balcon et aussi votre intérieur !

Des ateliers gratuits et animations autour du végétal et zéro déchet sont prévus pour vous offrir un moment divertissant et familial.

Profitez également sur place du Troc Jardinage mis en place par l’association la Maison du Jardin pour venir déposer ou échanger le matériel de jardinage que vous n’utilisez plus. L’occasion de faire un grand ménage de printemps chez vous et de prôner la seconde main.

Pour plus d’informations et pour découvrir la programmation du Marché de Printemps, rendez-vous sur roubaixshopping.com/marche-de-printemps-roubaix/

Notre petit conseil : n’oubliez pas vos contenants pour le transport des plantes.

Grand Place, Roubaix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-30T10:00:00+02:00 – 2023-04-30T18:00:00+02:00

marché marché de printemps

Service Communication Ville de Roubaix