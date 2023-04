Atelier gratuit Bombe à graines au Marché de Printemps Roubaix 2023 Grand Place, Roubaix, 30 avril 2023, Roubaix.

A l’occasion du Marché de Printemps Roubaix 2023, le dimanche 30 avril 2023, différentes animations et ateliers gratuits autour du végétal et du zéro déchet sont prévus tout au long de la journée. Parmi eux :

Atelier Bombe à graines proposé par l’Association ASTUCE – Réalisez des boules de terreau et d’argile contenant des graines que vous pourrez lancer dans des endroits plus ou moins accessibles : jardin, espace vert, friches… Après quelques semaines, vous pourrez voir les graines germer ! Atelier gratuit en continu de 10h à 18h, le dimanche 30 avril 2023, sur la Grand Place de Roubaix– Durée de l’atelier : 15 min

Pour rappel, le Marché de Printemps Roubaix revient sur la Grand Place le dimanche 30 avril 2023, de 10h à 18h.

Toute la journée, retrouvez des horticulteurs, pépiniéristes, artisans locaux et restaurateurs prêts à vous accueillir dans la joie et la bonne humeur !

Plantes en pots, plants, plantes d’intérieur, fleurs séchées … le Marché de Printemps Roubaix est l’occasion idéale pour agrémenter votre jardin, balcon et aussi votre intérieur !

Des ateliers gratuits et animations autour du végétal et zéro déchet sont prévus pour vous offrir un moment divertissant et familial.

Pour plus d’informations et pour découvrir la programmation du Marché de Printemps, rendez-vous sur roubaixshopping.com/marche-de-printemps-roubaix/

