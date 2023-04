Vide ta chambre à Limogne Grand Place Limogne-en-Quercy Catégories d’Évènement: Limogne-en-Quercy

Lot . Pour les exposants, inscription obligatoire avant le 7 mai. L’association des Parents d’élèves de l’école Saint Joseph de Limogne-en-Quercy organise une journée « Vide ta chambre ».

Vous pourrez y trouver du matériel de puériculture, des livres, des jeux, des jouets ainsi que des vêtements pour les enfants âgés de 0 à 16 ans. Buvette et restauration sur place. Frites: 3€/ Galette-saucisse: 5€/ Crêpe, gâteau: 2€ En cas d’intempérie, le vide-chambre sera transféré au gymnase. Association des Parents d’Elèves de l’école Saint Joseph de Limogne

