Un Escape Game dans les rues de Lille Grand Place Lille Lille, 16 septembre 2023, Lille.

Un Escape Game dans les rues de Lille 16 et 17 septembre Grand Place Lille Entrée libre

Opération Patrimoine

Le mystérieux trésor du professeur Pandolin

Le professeur Pandolin, éminent historien lillois, a disparu alors qu’il était à deux doigts de percer les mystères d’un vieux coffre-fort sur lequel il travaillait depuis de nombreuses années. Le contenu suscitant les convoitises, nous sommes certains qu’il a un lien avec sa disparition. Mais rien jusqu’à ce jour n’a permis de forcer le blindage ou l’ingénieux mécanisme de ce curieux caisson.

À vous de terminer le travail du professeur et de parvenir à l’ouvrir une bonne fois pour toute. Ses notes en main, vous devrez parcourir la ville et aussi son histoire pour mener à bien votre mission. Votre enquête vous fera traverser les époques et fera appel à votre logique. Saurez-vous entrer dans la tête du professeur Pandolin et déchiffrer ses énigmes en moins de 60 minutes ?

Une disparition, un coffre inviolable et une enquête impossible, voici ce qui vous attend lors de votre mission pour les journées du Patrimoine. Découvrez ou redécouvrez Lille de façon ludique à travers un Escape Game Outdoor.

Départ : Rdv sur notre stand – Grand Place à Lille

Durée : 60 min

Organisateur : John Doe Escape Game.

Inscription sur : www.john-doe.fr/lille

Grand Place Lille Grand Place LILLE Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.john-doe.fr/lille/ »}] [{« link »: « http://www.john-doe.fr/lille »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Expertgame