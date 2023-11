Cet évènement est passé La grande roue de Noël Grand place Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord La grande roue de Noël Grand place Lille, 22 novembre 2023, Lille. La grande roue de Noël 22 novembre 2023 – 15 janvier 2024 Grand place La Grande Roue de Noël à Lille a fait ses débuts lors de la foire aux manèges d’hiver de 1988 au Grand Palais, puis a déménagé au centre-ville l’année suivante en raison de travaux sur la Grand Place. Aujourd’hui, avec plus de 30 ans d’histoire, celle que chacun appelle familièrement « la Grand’roue » demeure, avec ses 36 nacelles culminant à 50 mètres et son décor féerique de Noël. La Grande Roue constitue un élément incontournable des fêtes de fins d’années à Lille, tout comme le sapin géant de 18 mètres qui l’accompagne. En couple, en famille ou entre amis, La Grande Roue vous offre un moment hors du temps, en plein coeur des fêtes de fin d’année. Grand place Pl. du Général de Gaulle, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lagranderouedelille.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T12:00:00+01:00 – 2023-11-22T23:59:00+01:00

2024-01-15T12:00:00+01:00 – 2024-01-15T23:59:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Grand place Adresse Pl. du Général de Gaulle, 59800 Lille Ville Lille Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Grand place Lille latitude longitude 50.636905;3.063439

Grand place Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/