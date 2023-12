Marché de Noël à Samer Grand Place Foch Samer, 16 décembre 2023, Samer.

Samer Pas-de-Calais

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16

fin : 2023-12-17

.

Le Comité des Fêtes de Samer organise son Marché de Noël le samedi 16 décembre de 10h à 20h et dimanche 17 décembre de 10h à 18h Place de l’Abbaye et Salle des Fêtes de Samer : animations musicales et majorettes, concours de guénels et présence du père Noël à 17h.

.

Grand Place Foch

Samer 62830 Pas-de-Calais Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-12-06 par Pas-de-Calais Tourisme