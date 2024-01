Annot à bloc – Fête de l’escalade Grand place du marché Annot, samedi 1 juin 2024.

Annot Alpes-de-Haute-Provence

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-02

Rassemblement convivial et festif, Annot a bloc a pour but de faire découvrir et partager l’escalade, le temps d’une journée, sur le magnifique site naturel des grès d’Annot ainsi qu’au cœur du village.

Grand place du marché

Annot 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-10-03