Capanga – Batucada Afro-Brésilienne Grand Place de Lille Lille, 21 juin 2023, Lille.

Capanga – Batucada Afro-Brésilienne Mercredi 21 juin, 19h00 Grand Place de Lille

Sur la Grand-Place de Lille, pour fêter la musique, vous allez vibrer aux rythmes du Brésil de 19h à 21h.

Les nombreux percussionnistes de la Batucada Afro-Brésilienne vont vous transmettre CAPANGA vont vous transmettre leur passion et leur énergie à tranvers un show de percussions chorégraphié !

Attendez-vous à repartir plein de joie et d’énergie et avec l’envie de danser comme des vrais Brésiliens !!!

Grand Place de Lille Place du Général de Gaulle Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T21:00:00+02:00

©PascalBonniere