Com'in Movin' Jeunes
Dimanche 17 septembre, 14h00
Grand Place, Comines
Comines
Gratuit

La thématique du sport est à l'honneur des Journées européennes du Patrimoine. Dans ce cadre, le Conseil municipal des Jeunes organise la 3ème édition de « Com'in Movin' Jeunes » qui se présente comme un grand jeu familial mêlant activités culturelles et sportives. Cette année, les ateliers sportifs se feront autour du thème du handisport. Ils suivront un fil rouge imaginé par les jeunes élus. À votre arrivée, retirez votre feuille de route, relevez les défis qui vous sont proposés et gagnez des lots. Voilà une belle façon de mêler sport et découverte du patrimoine local ! Idéal en famille !

