Cet évènement est passé Journées Européennes du Patrimoine Grand Place, Comines Comines Catégories d’Évènement: Comines

Nord Journées Européennes du Patrimoine Grand Place, Comines Comines, 16 septembre 2023, Comines. Journées Européennes du Patrimoine 16 et 17 septembre Grand Place, Comines gratuit Pour leur 40ème édition, les Journées Européennes du Patrimoine auront pour thème le « Patrimoine Vivant » : les pratiques, les connaissances et les savoir-faire transmis d’une génération à l’autre. Le sport sera également mis à l’honneur cette année. Carte blanche à Pierre Loyer, constructeur de géants

Samedi 16 septembre de 14h à 18h à la maison du patrimoine Le Cominois Pierre Loyer, constructeur et restaurateur de géants, installe une partie de son atelier à la Maison du patrimoine. Têtes de géants anciennes ou en cours de restauration, paniers en cours de tressage sont présentés ou assemblés sous vos yeux. Vous pourrez ainsi découvrir les étapes de fabrication d’un géant : du croquis aux plans techniques, de la sculpture en argile au moule en plâtre, de la peinture à l’habillage. Alors que le nom et le visage des géants sont toujours bien ancrés dans les mémoires, on oublie trop souvent ceux qui, derrière, consacrent leur temps à concevoir, assembler puis faire vivre ces figures emblématiques de notre patrimoine local ! Pierre Loyer vous accueille également le lundi 18 septembre entre 9h et 12h. Balades en petit train

Samedi 16 septembre à 15h30 et 16h30, d »part de la Grand Place Une petite promenade en ville s’impose pour ralentir et prendre le temps de redécouvrir sa ville ! ET AUSSI : > Visites libres de l’Hôtel de Ville

Le comité de la Fête des Louches vous accueille au sein de son exposition « Édifices du patrimoine cominois ». C’est l’occasion d’admirer les magnifiques vitraux et de découvrir les Salons d’Honneur.

Les samedi et dimanche, de 14h à 18h. > Visites libres de l’église Saint-Chrysole

Les samedi et dimanche, de 14h à 18h. Divertissement musical par le duo pianistique « Godefroi et Mari »

Autour d’un large répertoire de Jean-Sébastien Bach à Edith Piaf.

À l’église Saint-Chrysole, le dimanche, de 16h à 18h. Sensibilisation à l’eau

Avec la Maison de l’Eau, à la Maison du patrimoine.

Le samedi, de 14h à 18h. Grand Place, Comines grand place Comines 59560 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « maisondupatrimoine@ville-comines.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Ville de Comines Détails Catégories d’Évènement: Comines, Nord Autres Lieu Grand Place, Comines Adresse grand place Ville Comines Departement Nord Lieu Ville Grand Place, Comines Comines latitude longitude 50.76541;3.00666

Grand Place, Comines Comines Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/comines/