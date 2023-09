Édifices du patrimoine cominois Grand Place, Comines Comines, 4 septembre 2023, Comines.

Édifices du patrimoine cominois 4 septembre – 14 octobre Grand Place, Comines

Le comité de la Fête des Louches propose de porter un regard sur les édifices cominois. Disparus ou toujours présents dans le paysage, ces derniers nous racontent un pan d’histoire ou d’une vie ou alors une prouesse technique, architecturale, artistique…

De la brèche du château à la gare en passant par l’hôpital ou la piscine, ces monuments ont pris vie sous le pinceau de l’association « La Palette » qui en a réalisé une série de toiles. Des céramiques, des maquettes et d’autres œuvres complètent cette présentation ainsi que les photographies issues du concours photo « Édifices et architectures de Comines France et Belgique » organisé par le Comité.

Grand Place, Comines grand place Comines 59560 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320142151 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-04T08:30:00+02:00 – 2023-09-04T12:00:00+02:00

2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

Ville de Comines