Entrée libre

Grand Place, Comines

L’Hôtel de Ville accueille tout le mois de mars une exposition de photographies proposée par l’association Zicomatic qui a pour objectif de lutter contre l’isolement d’enfants et d’adultes en situation de handicap grâce à la culture, via la musique ou des spectacles. L’exposition est née des concerts réalisés par le président de l’association qui a souhaité mettre en valeur ces manifestations de joie et de plaisir. Les photographies, en très grand format, ont pour but de sensibiliser à un regard différent et bienveillant sur les différentes formes de handicaps (physiques, mentaux et mêmes invisibles) ainsi qu’à la notion « d’handicapable » mettant en valeur ces personnes incroyables qui se surpassent malgré ou grâce à leur handicap.

