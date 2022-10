Martha Desrumaux et la lutte des femmes Grand Place, Comines, 14 novembre 2022, Comines.

Entrée libre

exposition à l’Hôtel de ville de Comines du 14 au 25 novembre

Grand Place, Comines grand place Comines 59560 Nord Hauts-de-France

Née en 1897 à Comines, Martha Desrumaux est un symbole de nombreuses luttes. Déterminée et charismatique, elle se bat toute sa vie pour un monde qu’elle veut meilleur, plus juste et plus égalitaire. Résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, déportée pendant trois ans à Ravensbrück, ouvrière et militante syndicale, elle est également connue pour son engagement dans la défense et les droits des femmes.

Exposition mise en place par l’association des « Ami-e-s de Martha Desrumaux » : dessins, affiches, textiles, mosaïques

Les artistes :

Ernest Pignon-Ernest, Gilles Fromenteil, Paquita Arrenz-Traoré, Sylvine Dauchet, Pierre Sommé, Roine Jansson, Sylviane Pied, Assan Zarrou, Joël Sadaune, Fred Dewaele, Pierre Charret, Édouard Courtois, Bénédicte Lefeuvre, Montalpin, Amaria Sedrini de Comines, Jeanne Smith, Mathias Wattelle…

AUTOUR DE L’EXPO

LES LUNDIS PAPOT’

les lundis 14 et 21 novembre – Hôtel de ville – sur inscription

Vous apprécierez sans nul doute de rencontrer l’association « Les ami-e-s de Martha » qui pourra vous éclairer davantage sur le parcours de Martha Desrumaux. Une rencontre enrichissante à ne pas manquer !

CONFÉRENCE

les lundi 21 novembre 19h – Auditorium Jean Micault – sur inscription

Depuis plus de 10 ans, Pierre Outteryck, historien et biographe de Martha Desrumaux, présente et défend le destin exceptionnel de cette native de Comines.

Ce sera aussi l’occasion d’échanger et débattre sur l’entrée de Martha Desrumaux au Panthéon, un combat mené depuis 2017 par l’association des Ami.e.s de Martha.



