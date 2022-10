Les vacances ensorcelées à Comines 25 – 30 octobre Grand place Comines

Des rencontres avec une sorcière et des animaux qui font peur, un concours de citrouilles, des animations nature à l’ambiance automnale… Pour s’amuser et frissonner !

Grand place Comines Comines Comines 59560 Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.ville-comines.fr »}, {« data »: {« author »: « Ville de Comines », « cache_age »: 86400, « description »: « p r u00e8 s – m i d i Lu2019a r o u i l l e s des cit Samedi 29 octobre h u00e0 18 h 3 0 a u Ja rd in p u b li c de 14 Concours de citrouilles du00e9coru00e9es Spectacle de marionnettes u00ab Razel la sorciu00e8re u00bb – Du00e8s 6 ans et tout public 14h30, 15h30, 16h30,… », « type »: « rich », « title »: « Les vacances ensorcelu00e9es », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/221014105158-fe90638f3006e3ce8a7c4e93d58af00b/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/005791013d7414eb15dae », « thumbnail_height »: 1596, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/5791013 », « thumbnail_width »: 1125, « html »: «

www.ville-comines.fr dès octobre. Dépôt de citrouilles dans le jardin public au stand accueil entre 14h et 17h45. Résultats annoncés à 18h15.

Spectacle de marionnettes « Razel la sorcière » par la Cie Lutka

Dès 6 ans et tout public – 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

Razel la Sorcière sort de son antre ! Elle fabrique devant vos yeux avides et ébahis, remèdes et lentes médications. Grimoire, breuvage, fumigation, rumination, inhalation, venez profiter du spectacle ! La solution à tous vos ennuis se trouve certainement dans ces potions! Mais oserez- vous y goûter ?

Spectacle « Yuki et Cie » et déambulation par la Cie Les Vaporeuses

15h, 16h et 17h

Yuki, est un york-mouth à poils longs. La bête se gratte, s’allonge pour recevoir des caresses, essaie de se nourrir de toute friandise qui passe à sa portée, court comme un chiot qui veut jouer et se laisse difficilement dresser. Sur son dos, deux comédiennes donnent vie à la bête et cherchent leur chemin.

L’arbre nomade

Animation foraine, par la Cie des Quatre saisons – 2/12ans

Entre mobile et carrousel, cet arbre est une construction métallique sur laquelle vos enfants auront l’occasion de rencontrer de drôles de personnages : de Blanche des Clochers, la chouette à Mimi Strella, la chauve-souris ou encore Miss Black, l’araignée.

Le bal des revenants

Atelier fabrication de marionnettes en tissu, par la cie Lutka – Dès 6 ans – 14h, 15h30 et 17h – durée 1h30 – Sur inscription

Horriblement creepy, ce « spect’atelier » propose une fabrication de fantômes et revenants en tissu. Chaque enfant repart avec sa créature et son lot d’histoires à faire revenir les morts !

ET AUSSI : Découverte des chauve-souris avec la Maison de l’eau, ateliers créatifs en continu, buvette et petite restauration sur place (goûter et soupe)

Dimanche 30 octobre :

Théâtre stand-up participatif « Toutes mes choses géniales »

16h

Dès 12 ans et tout public – durée 1h – Réservation conseillée – Le Nautilys

Comment aborder la dépression avec humour et simplicité ? C’est le tour de force réussi par la Compagnie du Théâtre du Prisme en prenant comme point d’ancrage la liste de tous les petits bonheurs. Le public, installé autour du comédien, est invité à donner la réplique et se poser les bonnes questions, lors d’un moment de théâtre vivifiant. Sourire aux lèvres et coeur léger à la sortie du spectacle !

Textes de Duncan Macmillan et Johnny Donahoe. Mise en scène de Arnaud Anckaert. Avec Didier Cousin.

Ce spectacle est proposé par La rose des Vents dans le cadre des Belles Sorties 2022.

Programme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-25T14:30:00+02:00

2022-10-30T18:00:00+01:00