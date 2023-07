Les criées patrimoniales soissonnaises Grand Place 02200 Soissons Catégories d’Évènement: Aisne

Soissons Les criées patrimoniales soissonnaises Grand Place 02200 Soissons, 17 septembre 2023, Soissons. Les criées patrimoniales soissonnaises Dimanche 17 septembre, 10h30 Grand Place 02200 Des histoires et des anecdotes propices à être mises en scène dans les rues de la ville avec beaucoup d’humour !

Avec la Classe CHAT de Saint-Just et le service Patrimoine

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

