Grand pique-nique au château De La Croix Ordonnac Ordonnac Catégories d’évènement: Gironde

Ordonnac

Grand pique-nique au château De La Croix Ordonnac, 4 juin 2022, Ordonnac. Grand pique-nique au château De La Croix Château De La Croix 6 chemin de la Croix Ordonnac

2022-06-04 – 2022-06-05 Château De La Croix 6 chemin de la Croix

Ordonnac Gironde Ordonnac EUR 0 Profitez d’un moment convivial autour du grand pique-nique au château De La Croix.

Prenez votre panier pique-nique et laissez vous charmer. Au programme : promenade commentée dans les vignes avec le propriétaire, visite des chais, animations et dégustation de vin pour accompagner votre pique-nique.

Ouvert à tous.

Sur réservation, dans la limite des places disponibles. Profitez d’un moment convivial autour du grand pique-nique au château De La Croix.

Prenez votre panier pique-nique et laissez vous charmer. Au programme : promenade commentée dans les vignes avec le propriétaire, visite des chais, animations et dégustation de vin pour accompagner votre pique-nique.

Ouvert à tous.

Sur réservation, dans la limite des places disponibles. Profitez d’un moment convivial autour du grand pique-nique au château De La Croix.

Prenez votre panier pique-nique et laissez vous charmer. Au programme : promenade commentée dans les vignes avec le propriétaire, visite des chais, animations et dégustation de vin pour accompagner votre pique-nique.

Ouvert à tous.

Sur réservation, dans la limite des places disponibles. Château de la Croix

Château De La Croix 6 chemin de la Croix Ordonnac

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Ordonnac Autres Lieu Ordonnac Adresse Château De La Croix 6 chemin de la Croix Ville Ordonnac lieuville Château De La Croix 6 chemin de la Croix Ordonnac Departement Gironde

Ordonnac Ordonnac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ordonnac/

Grand pique-nique au château De La Croix Ordonnac 2022-06-04 was last modified: by Grand pique-nique au château De La Croix Ordonnac Ordonnac 4 juin 2022 Gironde Ordonnac

Ordonnac Gironde