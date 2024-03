GRAND PIANO FESTIVAL ORLÉANS / Musées d’Orléans Musée des Beaux Arts Orléans, mercredi 26 juin 2024.

GRAND PIANO FESTIVAL ORLÉANS / Musées d’Orléans Les musées d’Orléans s’inscrivent dans la programmation du Grand Piano Festival Orléans pour vous offrir une expérience musicale et artistique unique et gratuite. 26 – 29 juin Musée des Beaux Arts Ouvert à tous – sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-26T14:00:00+02:00 – 2024-06-26T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-29T14:00:00+02:00 – 2024-06-29T23:59:00+02:00

Les musées d’Orléans s’inscrivent dans la programmation du Grand Piano Festival Orléans pour vous offrir une expérience musicale et artistique unique et gratuite.

Du mercredi 26 au dimanche 30 juin

CONCERTS

Suzanne Benzakoun Trio

Vibrez au rythme du piano, du violoncelle et des percussions de ce trio pour un moment envoûtant au plus près des oeuvres du musée.

Jeudi 27 juin à 19h au musée des Beaux-Arts

Les Vexations de Satie

Les élèves du Conservatoire d’Orléans vous donnent rendez-vous devant la majestueuse façade de l’Hôtel Cabu-musée d’Histoire et d’Archéologie pour une pièce surprenante à vivre en plein air !

Samedi 29 juin de 15h à minuit square Abbé Desnoyers

ATELIERS EN FAMILLE

En noir et blanc

Une médiatrice plasticienne vous accueille dans les salles pédagogiques du musée pour plusieurs ateliers à vivre en famille autour du noir et blanc et en écho aux touches des pianos du festival.

Mercredi 26 juin de 14h à 17h

Samedi 29 juin de 14h à 15h30

Musée des Beaux Arts Place Sainte-Croix, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 21 83 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-des-beaux-arts Sa collection permanente, qui couvre la création artistique du XVe au XXe siècle, présente un ensemble exceptionnel de peintures italiennes, flamandes et hollandaises, ainsi qu’un important fonds d’oeuvres françaises des XVIIe et XVIIIe siècles dont un remarquable cabinet des pastels, le deuxième de France après le Louvre. Outre 2.000 peintures et 700 sculptures, le musée possède une collection de 10.000 dessins et 50.000 estampes. Gratuit le 1er dimanche du mois / Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 3 € / Billet groupé valable une journée donnant droit à l’entrée du Musée des Beaux-Arts, du MOBE (Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement), de l’Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans) et de la Maison de Jeanne d’Arc

Jérôme Grelet / Ville d’Orléans