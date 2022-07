Grand Peur et Misère du IIIème Reich

Grand Peur et Misère du IIIème Reich, 15 novembre 2022, . Grand Peur et Misère du IIIème Reich



2022-11-15 – 2022-11-15 Grand Peur et Misère du Troisième Reich évoque le quotidien des Allemands à l’arrivée d’Adolf Hitler au pouvoir. Après l’euphorie des débuts s’installe un climat délétère, d’angoisse, de répression. Les vies sont bousculées sous le joug d’une politique qui asphyxie toute pensée critique au profit du règne de la peur. Cette pièce, somme d’histoires puisées dans le réel, est une missive que Bertolt Brecht adresse aux générations futures. Elle prévient des dangers du totalitarisme, de la pensée dominante qui écrase les libertés et nie tout humanité en nous. Grand Peur et Misère du Troisième Reich évoque le quotidien des Allemands à l’arrivée d’Adolf Hitler au pouvoir. Après l’euphorie des débuts s’installe un climat délétère, d’angoisse, de répression. Les vies sont bousculées sous le joug d’une politique qui asphyxie toute pensée critique au profit du règne de la peur. Cette pièce, somme d’histoires puisées dans le réel, est une missive que Bertolt Brecht adresse aux générations futures. Elle prévient des dangers du totalitarisme, de la pensée dominante qui écrase les libertés et nie tout humanité en nous. Grand Peur et Misère du Troisième Reich évoque le quotidien des Allemands à l’arrivée d’Adolf Hitler au pouvoir. Après l’euphorie des débuts s’installe un climat délétère, d’angoisse, de répression. Les vies sont bousculées sous le joug d’une politique qui asphyxie toute pensée critique au profit du règne de la peur. Cette pièce, somme d’histoires puisées dans le réel, est une missive que Bertolt Brecht adresse aux générations futures. Elle prévient des dangers du totalitarisme, de la pensée dominante qui écrase les libertés et nie tout humanité en nous. saison_culturelle_abbeville dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville