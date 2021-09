Pellevoisin Pellevoisin - Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde Indre, Pellevoisin Grand pèlerinage Pellevoisin – Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde Pellevoisin Catégories d’évènement: Indre

Pellevoisin

Grand pèlerinage Pellevoisin – Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde, 27 août 2022, Pellevoisin. Grand pèlerinage

du samedi 27 août 2022 au dimanche 28 août 2022 à Pellevoisin – Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde

Grand pèlerinage du samedi 15h au dimanche 16h30. Proche de l’anniversaire de la 9ème apparition au cours de laquelle Marie a révélé le scapulaire. Grand pèlerinage annuel de Pellevoisin Pellevoisin – Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde, 3 rue Notre Dame, 36180 Pellevoisin Pellevoisin Les Boudureries Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-27T15:00:00 2022-08-27T23:59:00;2022-08-28T00:00:00 2022-08-28T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Indre, Pellevoisin Autres Lieu Pellevoisin - Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde Adresse Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde, 3 rue Notre Dame, 36180 Pellevoisin Ville Pellevoisin lieuville Pellevoisin - Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde Pellevoisin